Além da Ilusão

Margô enfrenta Úrsula. Isadora conversa com Heloísa sobre seu namoro com Rafael. Tenório e Olívia encontram Mércia e Natan. Silvana, Lorenzo e Bento recebem a ajuda de um guia. Um policial aborda o carro de Tenório na volta para Campos. Silvana, Lorenzo e Bento são encontrados por soldados inimigos. Letícia tem um mau pressentimento com o marido. Bento acaba baleado ao tentar fugir com Silvana e Lorenzo.



Quanto Mais Vida, Melhor!

Guilherme/Flávia, Flávia/Guilherme, Paula/Neném e Neném/Paula se encontram com a Morte e a pressionam. Joana tenta impedir a venda da clínica de Guilherme. Rose pensa em Neném. Guilherme, Flávia, Paula e Neném voltam a seus corpos originais. Nedda pede que Osvaldo não rescinda o contrato de Neném. Roni tenta impedir a banda de Murilo de tocar no bar de Gabriel. Tigrão pede que Neném vá atrás de Rose. Guilherme desiste de vender a clínica. Paula briga com Carmem no evento de premiação internacional. Tina impede o ataque de Roni contra a banda de Murilo e o bar de Gabriel. Guilherme anuncia a gravidez de Flávia para a família. Neném fala com Rose.



Pantanal

Juma aponta a arma para Tibério e afirma que ninguém pode saber sobre Jove. José Leôncio fala com Mariana, que se desespera. Madeleine se descontrola ao saber do sumiço de Jove. Tadeu questiona Filó sobre o relacionamento dela com seu padrinho. Tibério volta para a fazenda, mas não conta sobre Jove. Jove recobra a consciência e Juma fica feliz. José Leôncio vai embora da mansão dos Novaes. O Velho do Rio diz a Juma que Jove não vai mais sair do Pantanal. Tibério se surpreende quando Jove afirma que não deixará a tapera.