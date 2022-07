Além da Ilusão

Letícia desmaia ao constatar que Bento está vivo. Bento acredita ter sido traído por Lorenzo. Letícia pede um tempo para Lorenzo. Eugênio se preocupa com a reação de Joaquim ao pedido de desquite de Isadora. Isadora comenta com Davi que Matias guarda o

processo de Elisa em casa. Bento briga com Lorenzo. Joaquim se afasta de Iolanda. Isadora vê fotos do processo e afirma que houve uma confusão com as armas do crime de Elisa. Olívia revela a Tenório que está organizando uma manifestação pela soltura dos presos políticos. Giovanna confessa a Lorenzo que queimou a carta de Bento. Bento procura Letícia.



Cara e Coragem

Alfredo questiona Pat sobre o dinheiro de sua operação. Ítalo testa a escuta que colocou no escritório no apartamento de Danilo. Moa conforta Pat no hospital. Danilo diz a Regina e Leonardo que sabe como convencer os dublês a entregarem o resto da fórmula para eles. Anita e Jonathan pensam um no outro. A cirurgia de Alfredo é um sucesso. Lou sente ciúmes de Renan com Ísis. Leonardo pede para treinar no galpão na Coragem.com, e Ítalo desconfia. O médico entrega o resultado da biópsia de Alfredo para Pat. Jonathan dá um presente para Anita e a chama de Clarice.



Pantanal

Juma se recusa a colocar a aliança no dedo. Muda e Tibério finalmente têm sua noite de núpcias. Mariana se incomoda com a presença de Alcides na fazenda. Zaquieu fica emocionado ao ouvir de José Leôncio que terá uma roda de viola em sua homenagem. Muda agradece as palavras de Filó. Zefa alerta Marcelo e Guta sobre seu comportamento. José Leôncio contrata Alcides. Tenório conta para Zuleica que Maria Bruaca o traiu, e afirma que, se ela não for para o Pantanal, ele pode acabar tirando a vida da sua primeira esposa.