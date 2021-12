Magazine Confira o resumo das novelas desta segunda-feira, 27 de dezembro de 2021

Malhação: Sonhos Lobão manipula as memórias de Nat contra Gael e Duca. Com o apoio dos lutadores de sua academia, Gael e Duca vão até a Khan, mas Luiz, Lobão e Nat conseguem fugir. Há uma passagem de tempo. Gael promete a Cobra, Wallace e Karina que os inscreverá para o próximo campeonato de muay thai. Jade e Pedro comemoram suas aprovações no vestibular. Jade le...