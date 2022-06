Além da Ilusão

Isadora beija Joaquim para irritar Rafael. Heloísa mente sobre a gravidez para Leônidas e Matias ouve a conversa. Davi discute com Iolanda. Matias afirma a Leônidas que ele está sendo enganado por Heloísa. Úrsula e Margô seguem Ambrósio. Julinha decide usar dinheiro da rádio para jogar. Davi decide fazer uma auditoria com as manutenções dos teares. Julinha e Arminda se surpreendem com a volta inesperada de Santa. Constantino se assusta ao ver Valentino. Abel reconhece Lucinha/Lúcio, que entra em pânico. Úrsula vai até a casa de Neide. Isadora pede para Joaquim marcar a data do casamento. Davi afirma a Iara que provará que Joaquim está roubando a tecelagem. O verdadeiro Rafael Antunes desperta do coma.



Cara e Coragem

Samuel fala para Ângelo que viu Clarice na rua e o pescador vai ao encontro do irmão. Pat vai pra casa triste e é consolada por Nadir após ser dispensada como dublê por Andréa . Leonardo pede para Danilo adiar a reunião com os coreanos. Moa vê a sessão de fotos de Andréa. Samuel briga com Ângelo na rua, e Paulo questiona os pescadores sobre o motivo do conflito. Marcela revisa o caso de Clarice. Rebeca reclama com o advogado da data da audiência de guarda de Chiquinho. Moa recebe a intimação para a audiência e fica preocupado. Samuel segue Anita na rua e acaba atropelado por Teca, que dirigia o carro com Gustavo no banco do carona. Anita observa a cena de longe.



Pantanal

Guta termina o relacionamento com Tadeu. Tadeu pede perdão a José Leôncio. Zuleica conta a Tenório que Marcelo já sabe que é irmão de Guta. Juma se sente sozinha. O Velho do Rio tenta punir o fazendeiro e os capangas que atearam fogo à mata. Trindade afirma que quem ganhar a sela de prata irá mandar na fazenda. Filó convence Tadeu de que ele é filho de José Leôncio. Marcelo se arrepende de ter ajudado na venda de terras de Tenório. José Leôncio acorda com um mau pressentimento. O Velho do Rio agoniza em forma de sucuri.