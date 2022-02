Além da Ilusão

Úrsula intercede por Arminda e Constantino libera a filha do castigo. Davi confessa seu encantamento por Isadora e Augusta aconselha o rapaz a não investir em seu sentimento. Bento diz a Olívia que deseja trabalhar na fábrica e abandonar o sonho de ser escritor. Isadora insiste para que Joaquim a ajude a trabalhar na fábrica. Eugênio nomeia Isadora como gerente de vendas. Antenor propõe um contrato de trabalho a Bento como escritor. Joaquim trama contra o trabalho de Isadora. Bento pede Letícia em casamento. Isadora ciceroneia Davi na tecelagem e Joaquim os interpela.



Quanto Mais Vida Melhor!

Murilo estranha as atitudes de Flávia/Guilherme. Ingrid e Tuninha ficam confusas com o jeito que Paula/Neném fala com elas. Nedda se preocupa com o estado de Neném/Paula. Guilherme/Flávia aceita Celina de volta em casa. Paula/Neném decide se vestir igual a Ingrid. Osvaldo leva Neném/Paula para o treino. Flávia/Guilherme agride Juca e foge. Rose pensa em arrumar um emprego. Paula/Neném é carinhosa com Tuninha. Guilherme/Flávia decide mudar o visual. Marcelo convence Paula/Neném falar com Carmem. Joana dopa Flávia/Guilherme quando ela chega alterada à clínica. Neném/Paula se irrita com Teca. Rose procura Tigrão. Guilherme/Flávia encontra Flávia/Guilherme. Paula/Neném faz uma aposta com Carmem. Neném/Paula se desespera durante o treino de futebol.



Um Lugar ao Sol

Christian/Renato pede a Lara para não falar mais de Christian. Thaiane conta a Ravi que Noca e Aníbal se acertaram. Thaiane se prontifica a ajudar Ravi a cuidar de Chico. Aníbal e Noca combinam de aproximar Ravi e Thaiane. Christian/Renato se comove com as palavras de Santiago. Bárbara fica arrasada ao ver Christian/Renato deixar o hospital com Lara. Bárbara desafia a família a fazer terapia com ela. Christian/Renato avisa a Leila que comunicará a Santiago oficialmente sua decisão de sair da empresa. Túlio ameaça revelar a verdadeira identidade de Christian/Renato, caso o rapaz não assuma para Santiago a autoria dos desvios de dinheiro da Redentor.