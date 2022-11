Mar do Sertão

Candoca e Firmino conseguem fazer com que Joel e Catão se afastem de Eudoro. Eudoro convida Candoca para trabalhar em seu jornal. Deodora surpreende Sabá no quarto do Coronel. Tertulinho sente ciúme de Márcio com Laura. Labibe encomenda seu vestido de casamento com Tereza. Márcio e Laura fingem apoiar José, que lamenta seu afastamento como CEO da empresa. Xaviera comenta com Cira sua desconfiança em relação a Márcio. Deodora seduz Pajeú. Lorena exige que Labibe e Candoca façam as pazes.



Cara e Coragem

Clarice revela aos sócios da Coragem.com que iria se encontrar com Danilo na noite de seu atentado. Rebeca pede o divórcio a Danilo. Moa se lembra de quando entregou a fórmula para os compradores e vibra com Pat, que se entristece por ele não se lembrar que eram um casal. Alfredo se surpreende com a resposta dos filhos quando avisa que Olívia irá morar com ele. Dagmar confessa a Lia que tem medo de Regina. Alexei agradece Danilo pela venda da fórmula de magnésio. Enzo impede Hugo de agredir um paparazzo. Dalva incentiva Anita a lutar por Ítalo. Marcela pede para sentar à mesa com Fernanda e Paulo. Moa lembra de um beijo entre ele e Pat. Regina parabeniza Jonathan pelo sucesso das armas de fogo criadas com a fórmula de magnésio e o deixa arrasado.



Travessia

Moretti acusa Oto de ter traído sua confiança. Rudá avisa a Guida que só voltará para casa se Moretti não estiver mais lá. Laís diz a Helô que está assustada e que sente que algo aconteceu com Stenio. Joel reage quando Nunes comunica que Haroldo fará a revolução no bar. Moretti diz a Guida que Oto tem sua vida nas mãos. Helo prende Cortez no momento do desembarque do cliente de Stenio. Ramirez diz a Yone que ele e Cortez vieram buscar informações que pudessem ajudar na localização de Hernandez e Stenio. Cortez prefere esperar a chegada de seu advogado para responder a Helô se Stenio está vivo. Ari está com Chiara e vê Brisa e Oto andando na rua.