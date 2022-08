Mar do Sertão

Candoca se desvencilha de Tertulinho e afirma a Zé Paulino que o ama. Coronel repreende Tertulinho na frente de Zé Paulino. Dodôca passa mal, e Candoca se preocupa com a mãe. Tertulinho assina uma promissória e pega dinheiro com Vespertino. O Coronel avisa a Zé Paulino que Tertulinho cuidará do cavalo a seu lado. Timbó faz queixa de Sabá para o Coronel. Xaviera procura Tertulinho na fazenda. Coronel Tertúlio confronta Sabá Bodó.



Cara e Coragem

Rebeca e Moa são liberados, e o dublê revela as armações de Danilo. Rico e Lou conversam sobre o que houve entre eles. Ítalo avisa que fez uma cópia da fórmula e decide entregar para Jonathan e Martha. Regina e Leonardo se casam. Moa pede para dormir com Pat. Ítalo e Anita se divertem juntos. Andréa diz a Bob que não quer se envolver em um relacionamento. Martha convida Dagmar para morar na mansão da família. Regina e Leonardo descobrem que os compradores conseguiram a fórmula. Jéssica fala para Duarte contar a verdade para Andréa. Pat e Moa entregam a fórmula para Martha e Jonathan. Luana relembra conversa que Clarice teve com ela.



Pantanal

Alcides alerta Maria sobre Tenório. Zuleica aceita vender seu apartamento para ajudar o marido. José Leôncio não gosta da ideia de José Lucas seguir a carreira política. Zuleica se preocupa em como esconder a gravidez de Guta de Tenório. Guta discute com Renato. Roberto pergunta a Zuleica se ela ocupará o lugar de Bruaca. Zaquieu sente medo quando alguém surge no seu quarto sem avisar.

NOVELAS / RESUMOS DO DIA