Magazine Confira o resumo das novelas desta segunda-feira, 29 de novembro de 2021

Malhação: Sonhos Duca vence a luta e Cobra se revolta. Pedro pede a ajuda de Nando e sua banda para abrir a porta do apartamento de Lobão. Gael cumprimenta Cobra pela luta. Lobão coloca sonífero na água de Gael. Jade acredita que Cobra tenha entregado a luta e se recusa a falar com o namorado. Heideguer ameaça Cobra e exige que o rapaz fuja com sua família. Começa...