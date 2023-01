Mar do Sertão

Omar enfrenta Maruan, e Kadija interrompe a briga ao abençoar a união do filho com Labibe. Xaviera decide fazer um curso intensivo de sedução com Firmino, para que ele consiga conquistar Lorena. Floro e Vespertino comemoram o dinheiro desviado para um paraíso fiscal. Omar se surpreende com o comportamento de Kadija, e afirma que não tem mais nada para falar com Maruan. Candoca confronta Vespertino, Floro e Mirinho. Tereza refaz o vestido de Candoca, que se emociona. Vespertino propõe se unir a Deodora. Timbó percebe que Floro quer enganá-lo e faz uma proposta incomum ao prefeito de Canta Pedra.

Vai na Fé

Carlão discute com Sol. Theo manipula Orfeu. Ivy sugere que Wilma pague um motorista para levar a banda para casa, e Sol tenta falar com o marido. Gilmar repreende Carlão por sua conduta com os clientes. Fred tenta saber com Lumiar o paradeiro de Guiga. Lui ouve Sol comentar sobre o sonho que teve com ele. Otávio convida Jenifer para sair. Theo descobre que Sol dará uma entrevista em uma rádio. Lui faz propaganda das quentinhas nas redes. Carlão busca Sol na mansão de Lui e se chateia por não encontrar a esposa. Sol e Lui dão entrevista. Theo vai até a rádio onde Sol está com Lui. Theo se prende no elevador com Sol, que se apavora.

Travessia

Guida repreende Caíque por ter dito a Rudá que o filho é assexual. Helô comunica a Moretti e a Guerra que Oto confessou que foi o autor do hackeamento. Moretti e Guerra trocam socos na saída da delegacia. Chiara vê a notícia na internet com a foto de Guerra na casa de Moretti. A cigana revela a Brisa que o pior momento de sua vida chegará com um parente. Flora avisa a Brisa que Ari mandou a confissão de Oto para o Juiz, e que isso pode prejudicá-la no processo da guarda de Tonho. Pilar implanta uma escuta em um presente que dá a Creusa. Ari apresenta Brisa a Guerra.