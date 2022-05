Além da Ilusão

Davi comemora a recuperação de Isadora e afirma a Augusta que a moça ainda o ama. Olívia e Tenório sofrem com o preconceito da comunidade e Heloísa os apoia. Davi garante a Iolanda que não a amará. Úrsula fica satisfeita com a decisão de Eugênio de comprar teares novos para a tecelagem, enquanto Violeta e Davi se preocupam. Isadora e Arminda reatam a amizade. Letícia agradece o carinho de Lorenzo.Bento se diverte com Silvana e Filipa. Giovanna vê quando Emília combina suas falcatruas com Enrico.Benê pede segredo a Tenório sobre a maternidade de Olívia. Iolanda avisa a Joaquim que voltará para São Paulo.



Cara e Coragem

Clarice Gusmão aborda Pat e Moa no set de filmagem do comercial da Siderúrgica Gusmão. Chiquinho hesita em falar sobre a mãe com Moa. Regina tenta descobrir o assunto da reunião que Clarice terá com os dublês. Clarice propõe que Pat e Moa resgatem uma pasta com documentos que contém uma fórmula secreta. Leonardo fala com Danilo sobre o golpe que pretende dar na irmã. Moa e Pat viajam para um local de difícil acesso. Leonardo revela que negociou a pesquisa de Clarice. Pat tem um mau pressentimento e pede que Moa desista do trabalho. Ítalo segue Clarice. O paraquedas de Moa não abre, e Pat se desespera.



Pantanal

Alcides se oferece para ajudar Levi a matar Tenório. José Leôncio conta a Filó e a Irma que José Lucas é seu filho. Filó se sente ferida quando José Leôncio coloca em dúvida a paternidade de Tadeu. Ari comunica a Jove que Tibério está se recuperando. Muda fica constrangida ao saber que Tibério chamou por ela enquanto esteve mal no hospital, e Juma desconfia. Tenório flagra Maria Bruaca com Alcides e Levi. Jove comenta com José Leôncio sobre a semelhança entre José Lucas e o Velho do Rio. Muda revela a Juma que soltou Levi e pediu a ele que matasse Tenório.