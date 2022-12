Mar do Sertão

O Coronel pede que Tertulinho mantenha segredo sobre seu despertar. Candoca desconfia de que Ismênia saiba algo sobre o estado do Coronel. Márcio afirma não compreender sua paixão repentina por Cira. José vê quando Candoca passa de carro ao lado de Tertulinho. Deodora pede ajuda a Catão para agir contra Candoca. José garante a Tereza e Timbó que lutará pelas terras que foram de Daomé. Quintilha recontrata Xaviera. O Coronel percebe que furtaram seu celular. Tertulinho flagra Deodora na casa de Pajeú.



Cara e Coragem

Rebeca beija Danilo. Rômulo não nota quando Pat repreende Moa por aparecer no restaurante. Regina tenta convencer Alexei a matar Clarice para eliminar as chances de a empresária atrapalhar os negócios e denunciar o grupo. Margareth procura Jonathan. Marcela provoca Fernanda por causa do flerte que a camelô teve com Paulo. Moa pede para Ítalo investigar Rômulo. Duarte recebe a notificação da imobiliária para deixar a mansão de Bob Wright. Moa encontra Andréa. Ítalo e Clarice são observados por um homem mal encarado. Fernanda pergunta por que Célia bajula e defende Danilo. Rebeca avisa a Moa que voltará para casa para encontrar provas contra Danilo.



Travessia

Stenio diz a Oto que o rapaz e Brisa estão correndo risco, e lembra que ele será preso se denunciar Moretti à polícia. Tonho conta a Brisa que Núbia o mandou dizer à perita que deseja morar na casa do pai. Brisa avisa a Dina que comunicará ao Juiz sobre as instruções que Tonho recebeu de Núbia. Stenio aconselha Moretti a manter Oto e Brisa por perto. Oto diz a Brisa que não foi ele quem mandou a cesta para ela. Juliana comenta com Helô que acha que Oto está escondendo algo. Cidália avisa a Guerra que a amiga de Débora virá ao Brasil. Leonor conta a Caíque sobre seu novo emprego como corretora. Leonor estranha o fato de Caíque nunca demonstrar vontade de ficar sozinho com ela. Moretti passa de carro e observa Brisa.