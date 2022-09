Candoca confessa a Lorena que aprendeu a gostar de Tertulinho. Deodora se recusa a aceitar um possível noivado entre Tertulinho e Candoca. Tertulinho desliga os aparelhos que mantêm Zé Paulino vivo. Coronel Tertúlio descobre que o filho negociou com Vespertino e confronta Tertulinho na frente de Candoca. Candoca defende Tertulinho do Coronel, que expulsa o filho de casa. Um ano se passa. Candoca se casa com Tertulinho. Zé Paulino encontra Daomé.



Anita lembra de quando Clarice a levou para fazer uma tatuagem igual à dela. Regina avisa a Leonardo que já tem arquitetado um esquema para desviar dinheiro da SG. Marcela e Paulo interceptam o carro de Moa e Armandinho, que estão gravando um comercial. Bob usa Jéssica para provocar ciúmes em Andréa. Moa não deixa Rebeca levar Chiquinho para a casa de Danilo. Joca pede para Lou convencer Olívia a desistir do romance com Alfredo. Ítalo leva Leonardo para correr próximo ao local onde o corpo de Clarice foi encontrado. Luana conta para Clarice que Leonardo é o novo vice-presidente da SG e ela tem alteração nos batimentos cardíacos. Anita fica tensa ao ver Martha esperando por seu atendimento.



José Leôncio e José Lucas conversam sobre política. O Velho do Rio diz a Juma que ela está grávida de uma menina e que vai pari-la na água, como Maria Marruá. Tadeu anuncia o regresso da comitiva. Maria Bruaca incentiva Zefa a ir ao encontro de Tadeu. Um matador chamado Solano, contratado por Tenório, chega ao Pantanal. Tibério e Tadeu elogiam Zaquieu para José Leôncio. Tenório orienta Solano para dizer que veio para ser peão. Tenório dá os nomes de José Leôncio e dos filhos e de Maria Bruaca e Alcides para Solano. Zuleica desconfia de Tenório. Solano atira em José Lucas.