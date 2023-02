Mar do Sertão

Candoca acredita que tenham atentado contra a vida de Omar. Timbó repreende Tomás por ter perdido seu emprego. Tereza se revolta e agride Kaled Zafir por ter importunado Rosinha. Márcio descobre que a gravidez de Cira é falsa. Tereza e Rosinha reparam em um frasco com líquido desconhecido que estava com Kaled, e Candoca deduz que é veneno. Sabá Bodó teme ser descoberto por suas falcatruas. Kaled é preso. Lorena aprova o novo visual de Firmino. Cira se une a Nivalda e Sabá. Labibe é oficialmente aceita na família de Maruan.

Vai na Fé

Sol tenta disfarçar a tristeza na frente de Bruna. O produtor da turnê elogia o show de Lui e as bailarinas. Érika ouve o desabafo de Lui por causa de Sol e conta para Anthony, que publica uma matéria em seu blog. Yuri fica emburrado quando Otávio abraça Jenifer. Carlão sai para trabalhar, e Duda fica chateada. Algumas semanas se passam. Marlene se recupera, e Sol volta a trabalhar com Bruna vendendo as quentinhas. Lumiar reencontra um antigo professor com quem teve um relacionamento e fica incomodada. Érika incentiva Anthony a publicar uma nota acusando Lui de acabar com uma festa. Ben faz uma descoberta sobre o caso de Dezirê. Lumiar confessa ao marido que não quer ter filhos. Sol e Ben se reencontram.

Travessia

Ari visita Cidália e omite sobre explosão de bomba no carro. Ari pede à enfermeira que concentre nele as informações sobre Cidália e Guerra. Talita reage quando Gil cogita que alguém de confiança da empresa possa ter colocado a bomba no carro de Guerra. Ari convence Dina a lhe dar a chave do escritório de Guerra. Isa procura Dante para conversar sobre o problema familiar que está vivenciando em casa. Helô desconfia de que Moretti possa ter um acordo com Guerra. Ari mente para Chiara. Pilar coloca uma droga na bebida de Creusa. Guerra acorda da sedação e, pensando estar com Chiara, revela a Ari que guarda informações em uma parede falsa no seu quarto.