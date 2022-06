Além da Ilusão

Matias confunde Isadora com Elisa e afirma que irá atirar contra Rafael. Leônidas tenta acalmar Matias. Violeta se preocupa com os comentários sobre Isadora após sua noite de amor com Rafael. Davi se angustia com a certeza de ter sido reconhecido por Matias. Joaquim revela a Úrsula que flagrou Emília e Enrico dando um golpe no cassino. Giovanna e Cipriano sentem atração um pelo outro. Cipriano confronta Emília. Matias aceita que pode estar confundindo Rafael com Davi, e se afasta do rapaz. Plínio se aproxima de Leopoldo. Joaquim exige sociedade nos golpes de Emília e Enrico. Matias ameaça Leônidas.



Cara e Coragem

O investigador Paulo procura uma pista sobre o homem que estava com Clarice no vídeo. Moa finge um desmaio ao terminar a cena do comercial, e Pat se preocupa. Jarbas avisa a Ítalo que tem informações sobre o caso de Clarice. Pat defende as bailarinas de uma injustiça, e Lou fica admirada com a postura da dublê. Paulo encontra o homem que estava com Clarice no vídeo. Danilo desiste de usar os filhos de Pat e Moa para atingi-los. Martha garante que continuará com o investimento em pesquisas na Siderúrgica Gusmão idealizado por Clarice. Lou reclama da atitude de Batata, assistente de Armandinho na Êxito Dublês. Alfredo passa mal, e Moa o leva para o hospital. Pat vai com Lou até a Companhia de Dança Vertical, e Olívia fica impactada com a presença da dublê.



Pantanal

Jove afirma a Juma que não deixará a fazenda. Juma decide ajudar José Lucas a encontrar um marruá. Tibério promete a Muda que não vai atrás de Levi. Velho do Rio diz a Jove que Juma está com José Lucas. Tenório revela a Alcides que sabe quem ele é e propõe um acordo contra José Leôncio e Levi. Tenório fica surpreso ao saber a identidade das famílias de Muda e de Juma. Juma ameaça atirar em José Lucas se ele balear o marruá.