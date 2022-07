Além da Ilusão

Joaquim acolhe Rafael Antunes e vibra com a possibilidade de derrotar Davi. Eugênio reclama de seu casamento com Úrsula para Violeta. Joaquim conta sobre o verdadeiro Rafael para Úrsula. Iolanda procura os documentos de Joaquim na casa de Augusta. Começa o concurso na rádio. Augusta desconfia que sua casa tenha sido invadida e procura a pasta de Davi. Joaquim chega à delegacia. Emília faz sucesso em sua apresentação na rádio, e Cipriano critica a esposa. Davi pede para Heloísa esconder a pasta com os documentos contra Joaquim. Constantino apresenta o show de Valentino. Olívia questiona Heloísa sobre seu pai biológico. Matias foge com o vestido de noiva de Heloísa. Valentino dá um aviso a Davi, que fica apreensivo. Joaquim descobre a verdadeira identidade de Davi.



Cara e Coragem

Ítalo tenta disfarçar o choque ao saber por Leonardo que Clarice foi casada com Jonathan. Alfredo não deixa Pat falar sobre o que aconteceu entre ela e Moa. Joca encontra Olívia na frente da casa de Pat. Jonathan mente para Martha sobre a pesquisa que fez com Clarice. Moa questiona Andréa sobre seus sentimentos por ele. Andréa e Moa têm sua primeira noite de amor. Dagmar disfarça a voz quando Paulo liga, e alerta Regina, sua filha. Marcela autoriza Paulo a ir até a SG para tentar mais informações sobre o caso Clarice. O editor de Alfredo decide publicar a história infantil inspirada em Pat e Moa. Ítalo aceita entrar para sociedade da Coragem.com. Sossô conta para Alfredo que Chiquinho viu Pat e Moa se beijando. O marido de Pat fica em choque.



Pantanal

Filó e Irma lamentam a discriminação dos peões com Zaquieu. Mariana assume para José Leôncio seus erros do passado, e faz um alerta sobre a possibilidade de que Juma domine Jove. Guta e Marcelo confessam que ainda se gostam. Irma e Trindade se beijam. Jove deixa José Leôncio preocupado ao dizer que Juma espera que ele viva com ela na tapera. Eugênio entrega a encomenda de Tibério e pergunta se ele tem certeza do que pretende fazer. Juma deixa claro para Jove que não deixará a tapera. Tibério pede Muda em casamento.