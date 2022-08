Além da Ilusão

Violeta repreende todos que esconderam a verdadeira identidade de Davi. Matias humilha Isadora, que garante à Violeta que Davi não assassinou Elisa. Manuela esconde Davi. Violeta confronta Matias pela morte de Elisa. Silvana e Bento pensam em escrever sobre a história de Davi. Tenório consegue autorização do Vaticano para se casar com Olívia. Iolanda volta a chantagear Joaquim. Augusta aconselha Emília a se redimir. Arminda explica para Santa sobre a confusão causada pelo bolo de Manuela. Iolanda procura Isadora e Joaquim a observa.



Cara e Coragem

Ítalo se lembra de Clarice e fica desconcertado. Pat e Moa interrogam Baby, o aluno de Parkour de Ítalo, no galpão da Coragem.com. Olívia procura Duarte pela companhia para apresentá-lo a Andréa Pratini. Ítalo, Pat e Moa decidem o que fazer com Baby depois de descobrir que ele é informante de Danilo. Baby é atropelado ao tentar fugir, e Ítalo o ajuda. Renan exige que Lou more com ele. Pat pede para conversar com Alfredo. Moa percebe um olhar diferente de Pat e fica esperançoso. Duarte pede demissão da companhia de dança porque não consegue conciliar a função de faz-tudo com os compromissos de Bob Wright. Ele também não quer ser descoberto por Andréa e resolve investir em conquistar a atriz. Alfredo desconfia do jeito como Pat o trata quando chega em casa. Andréa descobre que o juiz da audiência de guarda de Chiquinho é seu amigo. Pat pede a separação para Alfredo.



Pantanal

José Leôncio avisa a Guta e seus irmãos que deseja falar com Tenório antes de responder sobre a possível sociedade com eles. Filó pede que Zefa não faça Tadeu sofrer. Trindade confessa a Irma que sente que a namorada não voltará para ele se viajar para o Rio de Janeiro. O Velho do Rio diz a Juma que está preocupado com Jove. Tibério repreende Alcides por debochar de Zaquieu. Ingrid teme que a imagem de José Lucas possa prejudicar sua família, mas Ibraim pensa em usar o futuro genro para obter benefício político. Juma sente falta de Jove. Jove se encanta com Miriam.