Além da Ilusão

Pablo aceita o convite de Rafael, que comemora com Augusta a chance de desmascarar Iolanda. A modelo de Isadora tem um acidente, e Joaquim sugere que ela desfile nu lugar. Tenório se culpa pelo afastamento de Olívia. Abílio sofre com a suposta morte de Bento. Silvana propõe uma viagem com Bento. Giovanna observa Letícia consolar Lorenzo. Davi afirma a Ícaro que conseguirá Isadora de volta. Margô se insinua para Constantino. Leopoldo se irrita com a disputa de Mariana e Arminda por Inácio. Pablo encontra Iolanda. Joaquim beija Isadora, que o repreende. Davi questiona Iolanda sobre a paternidade de Toninho.



Quanto Mais Vida, Melhor!

Paula impede Odete de falar com Flávia. Paula finge passar mal na frente de Flávia. Tigrão se revolta contra Guilherme. Neném vai com Rose encontrar Tigrão. Flávia estranha o comportamento de Paula. Madame Lu engana Carmem. Neném conta para a família sobre Tigrão. Paula procura o celular de Flávia. Rose conversa com Tigrão. Flávia conforta Guilherme. Deusa não deixa Paula pegar o celular de Flávia. Neném e Tigrão se encontram.



Pantanal

Trindade chega à fazenda de José Leôncio. Juma pede para ir embora, e Jove se irrita. Trindade explica para Tadeu e Tibério como salvou o Velho do Rio. José Leôncio desconfia da história de Muda. Guta acompanha Alcides até a tapera de Juma. Muda fala sobre o Velho do Rio para Filó. Guta e Alcides veem uma sucuri numa canoa à deriva no rio. Tenório se explica para José Leôncio e o questiona sobre o futuro de seus negócios. Trindade afirma que a sucuri na canoa é o Velho do Rio.