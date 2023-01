Mar do Sertão

José se preocupa com o estado do Coronel e manda Catão buscar Candoca. Deodora se irrita por não conseguir convencer Pajeú a atentar contra a vida de José. Xaviera vai embora do Bar de Janjão apavorada com Dom Tião/Fubá Mimoso. Xaviera pede ajuda a Timbó. Tertulinho se consulta com Candoca. Maruan não consegue falar para Labibe que seu pai não aceitou o casamento deles. Vanclei intercepta Latifa na rua. Xaviera se surpreende ao ver Tertulinho chorando por causa de Candoca. Deodora manda Candoca e José saírem do quarto do Coronel e desarruma o local para fotografá-lo. Deodora expulsa Xaviera da casa de Tertulinho, que exige que a mãe deixe o local.

Leia também:

- Confira opções de colônias de férias em Goiânia com propostas variadas

- Confira as principais tendências para o verão 2023

- Tadeu Schmidt se prepara para início do BBB 23 e muda de visual

Cara e Coragem

Rebeca fica animada para conhecer sua mãe biológica, e Fernanda a apoia. Regina discute com Dagmar. Alfredo passa mal, e Olívia o leva para o hospital. Duarte se veste como Bob, para ajudar Olívia na Companhia de Dança. Renan convida Lucas para trabalhar com ele. As mulheres têm uma ideia para punir Renan. Kaká ajuda Dagmar a encontrar o laboratório para ela conseguir o resultado do exame de DNA. Olívia teme pela saúde de Alfredo. Ítalo entrega a Pat um equipamento para poder monitorá-la durante a reunião com Rômulo e Alexei. Hugo recebe um convite para um novo trabalho e sai para comemorar com Enzo, Andréa e Duarte. Pat deixa cair o colar e Ítalo perde o monitoramento de Pat.

Travessia

Laís percebe o interesse de Olívia por Moretti e aconselha a funcionária a fugir do cliente. Rose conta a Núbia que ouviu dizer que Brisa e o ex-marido iriam se reconciliar. Brisa recebe mais um aviso da vidente sobre um parente seu. Núbia repreende Ari por ter se encontrado com Brisa. Ari conta a Guerra que Moretti ameaçou Brisa, e o pai de Chiara deduz que o ex-sócio e Oto são responsáveis pelo hackeamento na licitação dos casarões. Cidália descobre que Dante sabe que a criança de Débora sobreviveu. Cotinha fica surpresa ao saber que Guida voltará para casa mesmo com Moretti ainda morando na residência. Moretti é obrigado a deixar Guida morar na casa.