Além da Ilusão

Leônidas tranca Matias no quarto e se despede de Violeta. Fátima conta a história de Olívia para Heloísa. Davi leva a pasta com os documentos da fraude de Joaquim para a casa de Augusta. Heloísa se declara para Leônidas. Fátima obriga Benê a falar com Olívia. Valentino faz uma previsão para Julinha. Emília se anima ao saber do concurso da rádio. Úrsula manda Joaquim cumprir as exigências de Rafael. Julinha perde no jogo novamente. Olívia e Heloísa se encontram. Joaquim termina seu noivado com Isadora. O verdadeiro Rafael Antunes recupera sua memória.



Cara e Coragem

Martha pede para Vini descobrir onde Jonathan está hospedado e o paradeiro do cientista na cidade praiana. Danilo manda Bob embora do jantar ao saber que Pat pode reconhecê-lo. Regina nota vários documentos sobre o caso de Clarice na mesa de Paulo. Anita tem um pesadelo com Clarice. Martha revela a Ítalo o paradeiro de Jonathan. Danilo convence Duarte a assinar alguns documentos para ele, mas não explica o objetivo. Paulo conta para Marcela sobre sua conversa com Regina. Chiquinho cai de uma escada, e Moa o leva para o hospital. Regina depõe na delegacia. Pat leva o contrato para Moa assinar e se desespera ao saber do acidente de Chiquinho. Ítalo convence Jonathan a voltar com ele para o Rio. Pat e Moa se beijam.



Pantanal

O Velho do Rio diz a Juma que ela o trouxe de volta à vida. Mariana diz a Irma que notou os olhares que ela e Trindade trocaram durante a cantoria. Guta revela a Marcelo que o pai deles é um grileiro e suspeita de que Juma e Alcides saibam mais de Tenório do que eles. Mariana pergunta a Jove se ele acha possível Madeleine estar viva. Trindade pede a Irma que arrume um barco para eles ficarem sozinhos, sem ninguém por perto. Zuleica está preocupada com Marcelo. Mariana conversa com José Leôncio sobre a relação de Jove com Juma.