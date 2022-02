Nos Tempos do Imperador

Pedro se anima diante das provas entregues por Celestina. Samuel é reconhecido. Tonico sonha com os crimes que cometeu. Dolores tem uma ideia de como encontrar a filha. Borges teme ser preso. Pedro entrega o manuscrito de Nino. Em fuga, Samuel e Pilar recebem pistas do paradeiro de Salustiano. Luísa e Dominique conversam sobre a venda do engenho. Dolores, Joana e Nélio invadem a casa do Tonico atrás de uma foto. Tonico e Pedro discutem. Cândida vai atrás de Borges e tem uma visão sobre o futuro do delegado. Nélio descobre onde está Mercedes. Depois de ameaçar Pedro com uma arma, Tonico foge e faz Dominique refém.

Quanto Mais Vida, Melhor

Rose e Neném saem do beijo e vão embora juntos do Karaokê. Roni exige que Flávia ajude Cora a sair da cadeia. Flávia, vestida de Pink, dá uma lição de moral em Guilherme, que fica sem ação. Neném leva Rose ao Maracanã. Guilherme defende Flávia de um sujeito atrevido e arma para ela no restaurante. Roni é hostil com Betina e Chicão a defende. Paula enfrenta Carmem. Flávia foge do restaurante e encontra Guilherme na rua. Neném pede para ficar com Rose. Carmem e Paula brigam na Cosméticos Terrare. Guilherme toca piano enquanto Flávia canta sua música-tema. Rose vai para casa e se despede de Neném.

Um Lugar ao Sol

Bela conta a Felipe sobre o envolvimento de Cecília com Breno, e o rapaz revela o caso a Rebeca. Paco e Nicole discutem. Gabriela incentiva Ilana a conversar com Breno. Christian/Renato consente que Ravi se encontre com Lara, desde que esteja presente. Ilana fica chocada ao saber por Rebeca que Breno ficou com Cecília.