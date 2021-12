Malhação: Sonhos

Henrique acusa Edgard de usá-lo para conseguir informações sobre Heideguer e decide deixar a Ribalta. Lucrécia pede perdão a Quitéria e afirma que acredita na inocência de Cobra. Heideguer e Gael continuam a busca por Cobra. Henrique reflete sobre as atitudes de seu pai. Clóvis afirma a Karina que viu Cobra e que ele afirmou ser parente de Haroldo. Cobra consegue se livrar das amarras, luta contra Haroldo e desperta Jade. Henrique vasculha o computador de Heideguer e entrega a Edgard e Dandara as provas contra o pai. Gael encontra a casa de Haroldo. Haroldo consegue injetar veneno em Cobra.

Nos Tempos do Imperador

Solano afirma que não precisa da ajuda de Tonico. Vitória e Quinzinho não permitem que Batista fique no hotel do cassino. Luísa começa a se recuperar e agradece o cuidado de Teresa. A Madre exige que Pilar descanse. Solano liberta Nino e pede que o rapaz avise a Pedro sobre a detenção de Tonico. Augusto confessa a Gastão que está com medo da guerra. Tonico é abandonado em um incêndio por Solano, e Samuel o resgata. Lota descobre que Quinzinho e Vitória estão juntos. Tonico vê uma marca no braço de Samuel e deduz que ele é Jorge.

Quanto Mais Vida, Melhor

Guilherme confirma a Joana que não bancará o projeto e pede que ela não conte para Rose. Neném não consegue ficar de pé e todos se preocupam. Flávia tem um pesadelo, e Murilo tenta acalmá-la. Osvaldo consegue adiar o teste de Neném. Cora manda Leco e Neco procurarem Flávia. Paula tem uma ideia para seus cremes, e Marcelo conta para Carmem. Flávia decide voltar a dançar e Murilo fica enciumado. Daniel sente um mal-estar, e Guilherme se preocupa. Paula combina com Ingrid de ir ao cemitério. Flávia discute com Murilo, e Leco e Neco seguem a dançarina. Guilherme tenta impedir Rose de falar com Joana.

Um Lugar ao Sol

Túlio diz a Ruth que vai desmascarar Christian/Renato. Bárbara diz a Nicole que ela traiu sua confiança. Breno decide voltar para o Rio para ajudar o pai, e Cecília pede carona a ele. Breno aconselha Cecília a conversar com Rebeca. Júlia jura a Felipe que parou de beber e pede ajuda financeira para gravar seu CD. Ana Virgínia aconselha Felipe a não dar dinheiro para Júlia. Ravi aproveita distração de Túlio e parte com o carro, deixando o executivo no meio da estrada. Bárbara joga o celular de Christian/Renato na piscina. Túlio consegue um carro para seguir viagem. Breno fotografa Cecília. Santiago diz a Christian/Renato que ficaria muito zangado se ele traísse sua confiança. Túlio deixa Christian/Renato chocado ao chamá-lo de Christian dos Santos.