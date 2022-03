Além da Ilusão

Augusta ajuda Davi a arrumar sua nova casa. Bento decide se casar com Letícia antes de ir para a guerra. Olívia afirma que não se intimidará com Joaquim. Violeta decide fazer um jantar para Rafael. Isadora abre o baú de mágicas de Davi, e Augusta fica apreensiva. Julinha e Arminda se desesperam com o trabalho no posto da LBA. Davi pega o relatório sobre Rafael na sala do arquivo do departamento pessoal da tecelagem. Onofre desrespeita Olívia, e

Joaquim fica satisfeito. Úrsula sugere que o filho desvie dinheiro da tecelagem. Augusta se preocupa quando Matias afirma que estará presente no jantar para Rafael.



Quanto Mais Vida, Melhor!

Flávia/Guilherme conversa com Rose sobre sua separação. Roni leva Teca até um beco e a ameaça. Paula/Neném e Neném/Paula conseguem salvar Teca. Flávia/Guilherme pensa numa estratégia para ajudar Guilherme/Flávia com a Clínica. Leona conta para Paula/Neném por que quer se vingar de Carmem. Cora garante que impedirá Teca de revelar a armação contra Neném. Tucão procura Roni para saber de Conrado. Ingrid comenta com Murilo sobre o seu aniversário. Paula/Neném flagra Carmem mexendo no cofre em sua sala. Cora manda Flávia/Guilherme dançar para Tucão. Neném/Paula impede Teca de fugir. Guilherme/Flávia flagra Celina bisbilhotando em seu quarto. Flávia/Guilherme sente medo de Tucão.



Um Lugar ao Sol

Christian/Renato livra Stephany de Roney. Christian/Renato conta a Érica que hospedou Stephany no apart-hotel para a manicure se esconder de Roney. Christian/Renato compra um anel para Stephany e outro para Bárbara. Rebeca desconfia do interesse de Edgar em se aproximar de Cecília. Edgar e Cecília se encontram. Thaiane conta a Noca que Aníbal mentiu para ela e que ele não está trabalhando. Noca termina com Aníbal. Noca passa mal depois que Lara a pressiona para saber quem é o pai de Jerônimo.