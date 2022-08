Além da Ilusão

Isadora finge ser Elisa, e Matias confessa sua culpa no crime contra a filha. Davi comemora sua possível libertação. Violeta pede que Salvador dê um tempo para sua família. Leônidas repreende Heloísa pela armação envolvendo Matias. Joaquim vê quando Davi foge de Salvador. Violeta pede perdão à Augusta. Joaquim e Davi brigam. Lavínia e Julinha conseguem pegar o diário de Santa. Mariana descobre que ganhou a loteria. Violeta e Heloísa voltam a se entender. Matias confessa seu crime na delegacia. Salvador revela que Joaquim capturou Davi. Matias pede para falar com Davi.



Cara e Coragem

Lou grita por ajuda e consegue sair do apartamento de Renan. Rico estranha o atraso de Lou. Enzo percebe um clima entre Olívia e Alfredo na padaria de Milton. Rico acredita que foi Renan quem prendeu Lou em casa. Pat, Moa e Ítalo não entregam a fórmula para Jonathan. Danilo confessa a Rebeca que possui negócios ilícitos. Jonathan pede Anita em namoro. Alfredo conta para Milton que se separou de Pat. Anita e Marcia comentam sobre clima entre Lucas e Jéssica. Lou ameaça se afastar de Rico se ele continuar implicando com Renan. Lucas convida Jéssica para sair com ele. Renan faz Lou acreditar que é a culpada pelo sumiço de sua chave e de seu celular. Rico leva Marcinha para um almoço na casa dos pais e a apresenta para Teca e Gustavo. Pat percebe que está sendo seguida.



Pantanal

Muda e Alcides perguntam a Juma se eles podem contar com ela para matar Tenório na tapera. Jove pede a Filó para avisar a José Leôncio que a casa do Rio de Janeiro foi assaltada e que ele, Mariana e Irma se hospedarão em um hotel. Muda conta a Alcides que Maria Bruaca está na chalana. Marcelo propõe a Zuleica vender a casa em que moravam para investir em um novo negócio. Alcides convida Maria Bruaca para ir embora com ele. Filó vai até a tapera tentar convencer Juma a voltar para Jove.