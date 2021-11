Malhação: Sonhos

Lincoln se desespera e acusa Jeff de mentiroso. Mari desiste de cantar na Batalha Musical. Delma chega com Tomtom na Aquazen, e Roberta incentiva Marcelo a se aproximar da filha. Bete acolhe Mari, Jeff e Joaquim em sua casa. Rute afirma para Lincoln que uma família é feita de amor. Jeff compra passagens para voltar para Joaçaba com Mari e Joaquim. Roberta conversa com Tomtom sobre bebês, e Marcelo se irrita. Lincoln pede perdão a Jeff e insiste para que o filho desista de viajar.

Nos Tempos do Imperador

Teresa acredita que Pedro tenha se confundido ao achar que viu Solano. Tonico e Solano comemoram o susto de Pedro. Diego insiste para que Pilar venda sua fazenda. Luísa e Teresa trocam elogios. Samuel alerta Pilar sobre Diego, mas acaba discutindo com a amada. Cândida exige que Tonico se afaste de Zayla. Vitória fica confusa com o comportamento de Quinzinho. Solano surpreende Pedro em seu gabinete.

Pega-Pega

Madalena pede demissão para Lígia, e Maria Pia fica arrasada. Eric pede um tempo a Arlete para digerir o segredo que ela lhe contou. Gabriel avisa a Douglas que não quer morar com a mãe. Eric pede a Sérgio uma listagem de seus bens. Pedrinho diz a Lígia que ela e Athaíde são a grande decepção de sua vida. Júlio pergunta a Arlete o que Eric foi fazer em sua casa.

Um Lugar ao Sol

Christian/Renato aluga um quarto em uma pensão para Ravi e pede que o amigo pegue seus documentos com Lara. Ravi se sente incomodado de ter que mentir para Lara. Christian/Renato descobre que tem uma conta conjunta com a mãe no banco. Castilho deixa claro para Santiago que ele deve parar de trabalhar por causa de sua saúde. Elenice estranha a forma como Renato/Christian a trata. Ravi afirma a Christian/Renato que não quer participar da história que ele criou e que prefere voltar para Goiás. Christian/Renato pede Bárbara em casamento. Christian/Renato e Santiago trocam elogios. Christian/Renato é conduzido a seu casamento por Ravi, seu atual motorista. Lara vê o carro de Christian passar. Noca fica preocupada quando a neta lhe diz que viu Christian. Bárbara se desespera ao saber que Christian/Renato ainda não chegou à igreja. Ravi aguarda Christian/Renato decidir sobre seu casamento com Bárbara.