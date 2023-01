Mar do Sertão

Tertulinho não aceita a sugestão de Candoca. Maruan escorraça Kaleb da cidade, e Labibe o beija. Sabá se oferece para ajudar Timbó na fiscalização das escavações. Tertulinho se irrita ao saber que Deodora mandou Xaviera embora e vai procurá-la. Xaviera se surpreende ao receber um beijo de Tertulinho. Maruan afirma a Labibe que não irá se separar dela. Aleluia fica chocada na reunião entre Floro, Vespertino, Janjão e Zelelão para a festa de comemoração para o cargo de prefeito. José pede uma mecha de cabelo para o Coronel para fazer um exame de DNA. O médico amigo de Candoca chega à fazenda Palmeiral, e Catão desconfia. O Coronel expulsa Levi de sua fazenda.

Cara e Coragem

A Rede Globo não divulgou o resumo do último capítulo de Cara e Coragem.

Travessia

Moretti consegue despistar os policiais e tenta convencer Guida a fazer um acordo de separação com ele. Pilar afirma para seu comparsa que eles vão achar a localização do cofre. Isa avisa a Theo que Laís está se prejudicando no trabalho por causa dele. Ari estranha a curiosidade de Guerra em perguntar se ele sabe sobre a pesquisa que Dante está fazendo para encontrar uma pessoa. Helô aceita a sugestão de Creusa de chamar Pilar para fazer faxina. Laís comenta com Stenio que Oto está se sentindo pressionado. Ari aborda Oto na saída de seu trabalho.