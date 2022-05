Além da Ilusão

Davi desmente Pablo e afirma que é pai de Toninho. Iolanda beija Rafael, e Isadora sofre. Tenório encontra Olívia. Isadora decide pedir demissão da fábrica. Heloísa questiona Violeta sobre seu suposto passeio com Matias. Arminda sustenta para Constantino que é namorada de Leopoldo. Pressionado, Lorenzo confessa a Abílio que Bento está vivo. Darcy se decepciona com o trabalho de Isadora. Dr. Elias desconfia de que Fátima esteja com malária. Iolanda se declara para Rafael. Rafael garante a Iolanda que jamais deixará de amar Isadora. Enrico convence Emília a dar golpes com fichas falsas do cassino. Isadora chora nos braços de Heloísa. Filipa aconselha Silvana sobre seu amor por Bento. Constantino sofre com dores na coluna. Matias tenta se aproximar de Isadora, mas acaba tendo um novo surto. Inês apresenta Nelsinho a Isadora. Joaquim e Davi sentem ciúmes ao ver Isadora com Nelsinho.



Quanto Mais Vida, Melhor!

Três meses se passam. Neném e Rose arrumam os móveis de seu apartamento. Os funcionários da clínica exigem a saída de Celina. Vanda, Ingrid, Flávia e Paula fazem a campanha da Terrare. Daniel pede para Guilherme reassumir a clínica. Tina e Soraia discutem em campo e Neném as suspende. Carmem descobre que foi enganada por Paula. Guilherme volta para a clínica. Odete sugere que Flávia surpreenda Paula com a visita de Juca. Rose faz um teste numa redação de TV. Tina exige que Neném retire Soraia do time da escola. Paula se assusta com a chegada de Flávia, Juca e Odete a sua casa.



Pantanal

Jove questiona a história que Muda conta para justificar a recuperação da voz. José Leôncio comenta com Filó que Tadeu não tem tino para os negócios. Tadeu se sente vitorioso ao conseguir desfazer o contrato da venda dos bois. Tenório esconde de Guta seus negócios escusos. Levi diz a Muda que enfrenta Tibério pelo amor que sente por ela. Juma tenta convencer Jove a montar a cavalo. Guta se entristece ao saber que Jove está morando com Juma. Juma desconfia de Muda. Madeleine dispensa Nayara. José Leôncio se surpreende com o desempenho de Tadeu e Tibério. Trindade diz a José Leôncio que viu a imagem do patrão nos olhos do Velho do Rio.