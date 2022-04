Além da Iluão

Bento afirma a Padilha que irá atrás de Lorenzo e pede ajuda a Silvana. Inácio e Arminda se beijam. Arminda desconfia das atitudes de Mariana com Santa. Iolanda se irrita com Joaquim. Arminda arma contra Mariana para ajudar Santa. No cassino, Enrico se une a Emília nas apostas contra Heitor e Gilberto. Joaquim sonda Reinaldo sobre Rafael e descobre que o rival pode ser pai de Toninho. Margô desconfia do interesse de Joaquim sobre Rafael. Enrico beija Emília. Santa conta sobre Enrico para Arminda. Violeta se esconde de Úrsula, mas perde seu broche no quarto de Eugênio. Emília pede segredo a Giovanna sobre o jogo. Joaquim chega ao orfanato em que o verdadeiro Rafael cresceu.

Quanto Mais Vida, Melhor!

Paula/Neném e Rose discutem com o motorista do carro. Neném/Paula vê Teca se insinuar para Guilherme/Flávia. Flávia/Guilherme tenta conversar com Celina. Paula/Neném leva Rose para sua casa. Roni, Cora e seus capangas invadem a padaria de Juca. Celina finge se divertir com Flávia/Guilherme e Deusa. Carmem discute com Gabriel. Joana e Marcelo se amam. Cora denuncia a padaria de Juca à polícia. Paula/Neném chama Rose para morar com ela.

Pantanal

Lúcio morre. José Leôncio visita a fazenda de Tenório. Alcides corre pelos campos atrás de Guta. José Leôncio se emociona com a carta de Joventino e Tadeu não consegue esconder o ciúme. Joventino acerta os detalhes de sua ida para o Pantanal. José Leôncio decide fazer uma festa para receber o filho. Mariana teme ficar sem o dinheiro que recebe do genro e Irma fala com o sobrinho. Tibério vai à casa de Maria Marruá e descobre que ela foi assassinada. José Leôncio manda limparem a sela que era de seu pai.