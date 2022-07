Além da Ilusão

Violeta lamenta a decisão de Davi. Isadora convence Joaquim a dar um fim à lua-de-mel. Anastácia afirma a Leônidas que seu pai tem pouco tempo de vida. Tenório diz à Olívia que Matias parece gostar dela. Violeta ampara Isadora, que sofre com suas escolhas. Davi anuncia a Heloísa que deixará a cidade em busca do perito que pode provar sua inocência no caso de Elisa. Joaquim beija Iolanda. Emília vence a final do concurso da rádio, e Cipriano vê quando Enrico a beija. Matias observa Eugênio e Violeta juntos, e Benê alerta Heloísa. Isadora recupera sua memória da infância e reconhece Davi.



Cara e Coragem

Bob finge gostar do amigo de Gustavo e Danilo. Pat questiona Alfredo sobre os remédios que ele voltou a tomar. Lou decide sair com Anita. Regina manda mais uma carta anônima para Martha. Anita conhece Jonathan e se interessa pelo pesquisador. Martha encontra uma foto de Regina no quarto de Leonardo. Danilo explica como Duarte irá fechar um negócio com a empresa de seu amigo. Marcela se recusa a reabrir o caso de Clarice. Armandinho sabota a ida dos dublês para a empresa de Pat e Moa. Lou e Kaká aparecem para fazer o teste na Coragem.com. Martha dá um ultimato em Leonardo. Alfredo percebe um sangramento em sua boca.



Pantanal

Juma deduz que o Velho do Rio esteve na tapera. Érica conhece José Lucas. Juma se sente culpada por não ter ajudado o Velho do Rio, e diz a Jove que não quer mais se casar com ele. José Lucas e Tadeu apresentam Érica para José Leôncio. Muda desiste da vingança. Mariana diz a José Leôncio que eles precisam fazer alguma coisa para que Jove e Juma deixem a tapera. José Lucas comenta com Trindade que se interessou por Érica. Marcelo pensa na possibilidade de Zuleica e seus irmãos virem para o Pantanal. O Velho do Rio diz a Juma que uma desgraça se abaterá sobre a casa de Tenório.