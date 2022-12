Mar do Sertão

Deodora instiga Tertulinho a tirar a vida de José. Firmino pede que Xaviera consiga o documento de Rivaldo Pereira. Manduca é hostil com Tertulinho. O Coronel oferece as terras de Daomé para José, na intenção de cessar a guerra entre ele e Tertulinho. Lorena descobre que Dagmar conheceu Dodôca. José e Candoca tentam convencer Timbó a permitir o namoro de Tomás e Rosinha. Xaviera se une a Cira contra Márcio. Laura afasta Márcio da empresa, por conta dos vídeos de Cira na internet. Tertulinho flagra Xaviera mexendo em seus pertences.



Cara e coragem

Regina e Danilo decidem ficar juntos. Leonardo pede para Martha voltar a morar com ele. Alfredo não aceita que Olívia queira contar a verdade para Pat sobre a paternidade de Sossô. Clarice se insinua para Ítalo. Olívia observa Sossô com Alfredo. Leonardo garante a Clarice que colocará o apartamento da família em nome de Martha. Renan afirma a Lucas que voltará para a Companhia de Dança. Rômulo aparece de surpresa na Coragem.com e pede para treinar luta com Pat. Ítalo monitora Clarice pelo seu computador. O carro de Clarice é perseguido sem que o segurança perceba. Alexei avisa a Regina que cumprirá com o pedido que ela lhe fez. Olívia confidencia a Enzo que acredita que Moa seja o pai biológico de Sossô. Clarice é sequestrada por Alexei e Ítalo avisa a Martha que está indo resgatá-la.



Travessia

Brisa acusa Ari de colocar Tonho contra Oto e conspirar para o namorado não arrumar emprego. Sara diz a Guerra que Chiara se parece com Débora. Guerra avisa a Sara que não sabe nada sobre o paradeiro de Débora. Stenio tenta tranquilizar Oto. Ari não gosta de saber por Tonho que Guerra mandou um ar-refrigerado para a casa de Brisa. Oto assina o destrato com Moretti. Moretti lembra a Oto que o ex-funcionário assumirá toda a culpa se o caso do hackeamento vier à tona. Stenio aconselha Moretti a deixar Oto seguir sua vida. Brisa se surpreende com a presença de um senhor na igreja, que afirma à moça que uma pessoa de sua família está bem próxima.