Magazine Confira o resumo das novelas desta sexta-feira, 16 de setembro de 2022

Mar do Sertão José e Tertulinho adentram a mata à procura de Manduca. Manduca conduz Xaviera até as terras de Timbó, e ambos são acolhidos por Tereza. Latifa se impressiona com a educação de Maruan e o contrata como copeiro. Lorena insinua que Labibe está apaixonada por Maruan. Candoca, Tertulinho e José chegam à casa de Tereza. Timbó e Maruan combinam de mant...