Malhação: Sonhos

Heideguer chantageia Duca em troca de notícias sobre Nat. Pedro descobre que teve um péssimo resultado no simulado do vestibular. Bianca sonha com Duca e João se incomoda. Cobra se recupera e decide retomar seus treinos com Gael. Duca conversa com Karina sobre Nat e afirma que está sem condições de trabalhar. Bianca convence Duca a voltar para a academia. João vê Bianca e Duca juntos. Nat tem uma crise quando Germano a proíbe de deixar o hospital.

Nos Tempos do Imperador

Tonico descobre que Dolores fugiu com Nélio e questiona Pilar. Zayla confronta Samuel, e Guebo se preocupa. Vitória flagra Quinzinho com uma mulher, mas não reconhece Clemência. Pedro diz a Caxias que o exército brasileiro precisa invadir o Paraguai e render Solano. Celestina sofre quando Teresa pede que a amiga não a abandone. Lota encontra Clemência e revela que Quinzinho é amante de Vitória. Samuel comenta com Olu seu temor em relação a seu passado. Pilar entra na igreja e todos se emocionam. Tonico interrompe o casamento de Pilar e Samuel.

Quanto Mais Vida, Melhor

Paula ajuda Neném a levar Bianca para o hospital. Guilherme se enfurece com Flávia. Tigrão briga com Denis e Cabeça. Guilherme foge do restaurante. Guilherme e Flávia são assaltados. Deusa alerta Celina sobre Tigrão. Joana se compromete a cuidar de Bianca, e Neném fica emocionado. Flávia ganha uma partida de sinuca com a ajuda de Guilherme. Paula volta para hospital para ficar com Neném. Joana conta sobre Bianca para Rose, que fica aflita. Neném aceita ficar noivo de Paula. Guilherme e Flávia se beijam. Rose vê Neném e Paula juntos.

Um Lugar ao Sol

Rebeca fica desnorteada diante da revelação de Ana Virgínia, que deixa claro que não poderá mais ser sua terapeuta. Uma editora propõe a Bárbara um contrato para a publicação de um livro. Ravi cobra de Joy a responsabilidade com Francisco. Rebeca termina a relação com Felipe. Nicole e Paco passam a noite juntos. Christian/Renato fica consternado ao saber que Túlio cortou a creche para crianças de funcionários. Santiago manda Christian/Renato reabrir as creches. Joy deixa Francisco com Yasmin para poder fazer pichação com Adel, que acaba presa. Joy diz a Ravi que precisa arrumar dinheiro para tirar Adel da prisão. Ravi se nega a aceitar ajuda de Christian/Renato. Janine reage de forma negativa à proposta de Bárbara para que ela escreva um livro de contos, em troca de uma compensação. Santiago pergunta a Ravi se ele está necessitando de algo.