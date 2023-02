Mar do Sertão

Deodora provoca a pastora Dagmar e o Coronel, deixando Tertulinho e Xaviera apreensivos. José e Candoca se divertem na praia. Vespertino cria novos impostos para a cidade. Noé tenta ganhar a confiança de Timbó. O Coronel e Tertulinho fazem as pazes. Sargento Venâncio condena Zelelão, e Timbó fica satisfeito. Vespertino convence Floro a se aliar a Deodora. Candoca se preocupa com a falta de recursos para a saúde em Canta Pedra. Lorena deixa escapar para Labibe que beijou Firmino. Timbó convida Noé para jantar em sua casa. Firmino vai à casa paroquial, e Lorena se esconde.



Vai na Fé

Ben afirma a Lumiar que quer encontrar a família do homem que falou com ele na estrada. Lui é chamado para fazer uma despedida de solteira. Guiga oferece dinheiro para Jenifer fazer seu trabalho da faculdade. Lumiar finge engajamento no Refúgio. Sol se surpreende com a presença de Vitinho em sua casa. Lui pensa em Sol para fazer seu show. Lumiar participa de um ritual no Refúgio e tem uma visão de Ben e Sol juntos. Ben diz que deseja acompanhar as investigações do acidente. Bruna mostra para Jenifer a foto de um antigo namorado de Vitinho como sendo seu pai biológico. Ben se espanta ao saber que Lumiar entrou com um recurso para atrasar o processo do acidente.



Travessia

Brisa aceita fazer o teste de DNA. Cidália pede a Dina para não contar que Brisa esteve com Guerra. Stenio se sente aliviado quando Guida decide aceitar a proposta do Moretti. Talita tenta tirar de Gil informações sobre o que Ari fez com o papel assinado em branco por Chiara. Gil sugere que Núbia converse com Ari. Oto combina com Bia de se fantasiarem com máscaras no Carnaval, para o rapaz não ser reconhecido pelos amigos. Em conversa com Brisa sobre as previsões da cartomante, Tininha deduz que Guerra pode ser o parente biológico da amiga.