Além da Ilusão

Isadora se recusa a casar com Joaquim. Letícia abraça Lorenzo, que fica desconcertado. Filipa alerta Silvana sobre seus sentimentos por Bento. Adélia encomenda um vestido com Isadora e Emília conta para Joaquim. Úrsula prepara um chá para Eugênio, que toma com Violeta. Adélia descobre sobre a má reputação de Isadora e cancela sua encomenda. Joaquim defende Isadora das humilhações. Violeta e Eugênio ficam juntos. Heloísa comenta com Isadora suas desconfianças com Joaquim. Rafael e Iolanda se casam. Mariana flagra Plínio e Leopoldo muito próximos. Fátima se nega a refazer seu exame de sangue com Olívia. Letícia beija Lorenzo. Isadora aceita se casar com Joaquim.

Cara e Coragem

Teca se afasta de Rico com a foto em mãos, e Ítalo fica preocupado. Lou se emociona ao ver fotos da infância de Pat. Martha discute com Vini. Teca reconhece uma das mulheres que está na foto com Clarice.É a atriz Andréa Pratini. Danilo convida Bob Wright para jantar em sua casa. Rebeca avisa que deu entrada no pedido de guarda de Chiquinho. Samuel vê Anita na rua e a persegue chamando-a de Clarice. Rico e Ítalo contam para Pat e Moa sobre Andréa Pratini. Danilo se diverte com Duarte sendo Bob Wright. Paulo descobre que sua ex-namorada, Marcela, será a nova delegada. Moa se humilha para Armandinho e consegue um trabalho para ele e Pat. Danilo avisa a Leonardo e Regina que Pat e Moa estão com a pasta da pesquisa. Os dublês são contratados para uma campanha e descobrem que Andréa Pratini é a atriz que está no set de filmagem.

Pantanal

Trindade aconselha José Lucas a não olhar mais para Juma. Jove diz ao pai que ainda não se deitou com Juma. José Leôncio aconselha Juma a não deixar que o medo atrapalhe o amor que sente por Jove. Maria Bruaca deixa o quarto de Tenório e se deita na cama de Alcides. Guta tenta reconquistar Tadeu. Juma concorda em se casar com Jove. Jove viaja com José Leôncio para conhecer as fazendas. Irma conversa com Juma e diz que ela terá que mudar após o casamento. Antes de viajar, Tenório avisa a Alcides que ele terá de fazer um favor para ele.