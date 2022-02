Além da Ilusão

Davi garante a Artur que fugirá para provar sua inocência. Isadora diz a Arminda que não ama Joaquim. Úrsula reclama de Isadora para o filho. Matias tem um novo surto e Violeta pede ajuda a Leônidas. Os operários reclamam com Joaquim das condições de trabalho. Gaspar ameaça Davi para fugir com ele. Olívia reclama para os pais das condições de trabalho na fábrica. Úrsula vê Isadora e Arminda saindo com uns amigos de carro. Davi não consegue abrir suas algemas.



Quanto Mais Vida Melhor

Paula discute com Rose. Tigrão enfrenta Neném. Guilherme fica encantado ao ver Flávia com o vestido de Rose. Chicão registra Cora colocando algo na bebida de Jonas. Odete entrega o anel de Flávia para Juca poder jogar. Rose vê Guilherme e Flávia se beijando. Celina flagra Daniel com Tetê no Karaokê. Flávia discute com Guilherme. Cora tira fotos comprometedoras de Jonas. Neném vai embora e Roni decide conversar com o irmão. Tigrão chora por causa de Tina. Paula perde a foto de Celso. Neném e Guilherme se desfazem de pertences de Rose. Flávia descarta seu vestido.



Um Lugar ao Sol

Christian/Renato avisa a Bárbara na sessão de terapia que o casamento deles acabou. Elenice observa Christian/Renato com suas malas ao lado de Lara. Elenice conta a Teodoro que a Redentor está apoiando o restaurante de Lara. Lara diz a Christian/Renato que tem receio de ele não se acostumar com a vida simples. Noca contrata Aníbal para fazer o letreiro do restaurante. Roney pede uma chance para Stephany. Noca estranha quando Elenice pergunta se o restaurante é do Grupo Redentor.