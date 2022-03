Além da Ilusão

O plano de Úrsula dá certo, e Joaquim despista as acusações do técnico. Heloísa conhece Clarinha por acaso. Davi decide pedir Isadora em namoro. Para evitar seus sentimentos por Rafael, Isadora decide noivar com Joaquim. Mariana questiona Inácio sobre quando revelará a Arminda que é irmão de Clarinha. Heloísa se oferece para ficar com Clarinha até que a casa de Inácio esteja restaurada. Violeta confessa a Rafael que não gosta de Joaquim. Tenório aconselha Olívia. Inácio reconhece Julinha no cassino. Inácio se declara para Arminda. Isadora hesita quando Joaquim pergunta se ela o ama.

Quanto Mais Vida, Melhor

Celina melhora de seu mal-estar, mas mente para manter Guilherme/Flávia ao seu lado. Neném/Paula pede para Nedda não comentar com Paula/Neném que ele destratou Rose. Gabriel e Leona se beijam. Roni tenta ameaçar Flávia/Guilherme, que usa Tucão para assustá-lo. Guilherme/Flávia cuida de Celina. Nedda conta sobre a briga que Neném/Paula teve com Rose, e Paula/Neném fica furiosa. Guilherme/Flávia decide comprar o bar de Teca para abrir a padaria de Juca. Neném/Paula se desespera quando Nedda avisa que Paula/Neném foi falar com Rose. Rose decide ir com Tigrão, Tina e a turma para São Paulo. Carmem gosta de ver Gabriel e Leona juntos. Guilherme/Flávia procura Tucão na Pulp Fiction. Paula/Neném começa a falar sobre a troca de corpos para Rose.

Um Lugar ao Sol

Bárbara choca Christian/Renato ao dizer ao juiz que deseja devolver Ludmila. Christian/Renato jura que lutará por Ludmila. Rebeca e Nicole tentam reerguer Bárbara. Cecília discute com Rebeca. Santiago pede a Christian/Renato o imediato afastamento da Redentor e avisa que ocupará o cargo da presidência. Cecília decide aceitar uma proposta de trabalho em Milão.