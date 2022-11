Mar do Sertão

Tertulinho garante a Candoca que vai desmascarar José. Maruan não é atingido pelo tiro, e Labibe volta atrás em sua declaração. Vanclei se esconde de Quintilha. Candoca examina o Coronel e estranha o seu estado. Ismênia vê Deodora esconder o remédio que está dando para o marido, mas não fala com Candoca. Lorena critica Labibe por sua teimosia com relação a Maruan. Vespertino passa as promissórias de Tertulinho para José. Timbó pega com Latifa o pagamento por ter salvado a vida de Zahym e de Maruan. Labibe fica tocada com a declaração que ouve de Maruan, mas tenta disfarçar. José não conta para Candoca sobre as promissórias e garante que Tertulinho não irá mais atrapalhar a vida deles. Deodora vai à casa de Pajeú.



Cara e Coragem

Pat e Milton aceitam que Moa vá para a casa de Andréa. Ítalo acredita que sabe quem é o beneficiário dos contratos assinados por Bob Wright. Duarte teme ser preso por causa da investigação contra Danilo. Andréa cuida de Moa, e Milton pede para Pat ter paciência. Pat exige que Danilo fique longe de Moa. Dalva coloca um remédio no chá de Armandinho, sob o olhar de Margareth e Cleide, e as três forjam uma gravidez para o rapaz. Rebeca e Fernanda recebem uma intimação para depor na delegacia. Moa comenta com Milton sobre a tristeza de Pat. Danilo aparece na frente de Moa e se espanta ao ver que ele não se recorda do acidente. Um paparazzi fotografa Hugo e Enzo abraçados. Andréa observa Moa dormindo e falando de Pat e dos filhos. Marcela cobra uma explicação de Paulo, quando vê Fernanda chegar para depor. Pat repreende Andréa por beijar Moa. Ítalo, Rico e Lou vão falar com Duarte/Bob. Clarice se anima com o resultado da auditoria da SG.



Travessia

Juliana diz a Helô que ainda não contou a Brisa que a visita a Tonho deverá ser assistida. Helô sugere que Creusa esteja na casa de Brisa no dia da visita de Tonho. Moretti cobra de Oto mais atenção e consideração a seus próximos passos. Ari pede a Dina para acompanhar a visita de Brisa a Tonho. Chiara e Ari se beijam. Leonor pede a Moretti para não contar a Guida sobre o beijo que deram. Ari observa Tonho abraçar Brisa.