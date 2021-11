Malhação: Sonhos

Cobra fica tentado com a proposta de Lobão. Marcelo explica seus sonhos para Pedro, que apoia o pai. Duca tenta se recuperar para a final do Warriors. Cobra conta para Jade que entregará a final em troca de dinheiro, e a menina avisa que, fazendo isso, ele a perderá também. Karina consegue tirar sua bota de gesso sem que Lobão perceba. Pelo telefone, Karina implora para que Ernesto denuncie Lobão, mas o enfermeiro afirma que teme por sua vida. Cobra avisa a Lobão que decidiu lutar para vencer o campeonato.

Nos Tempos do Imperador

Tonico e Bernardinho conseguem interromper a marcha pela abolição. Augusto percebe o envolvimento de Pedro com Luísa. Prisca e Hilário temem que Vitória também os abandone e pedem à tia para procurar Quinzinho. Luísa ouve quando Augusto comenta com Dumas sobre sua relação com Pedro. Solano Lopez declara guerra ao Brasil.

Pega-Pega

A polícia intercepta o avião de Athaíde e Lígia. Sabine é surpreendida pela polícia e presa pelo sequestro de Dom. Lígia confessa que planejava matar Sabine, e não Mirella. Júlio, Sandra Helena, Agnaldo e Malagueta recebem a sentença pelo roubo do hotel.Passam-se alguns meses. Júlio deixa a prisão e pede que Eric o contrate novamente como garçom no Carioca Palace. Um ano e seis meses depois de Júlio deixar a cadeia, Agnaldo pede Sandra Helena em casamento. Anos depois, Malagueta finalmente conta a Maria Pia como conseguiu esconder seus do´lares, e os dois vivem felizes administrando um hotel em Búzios. Antônia e Júlio se casam.

Um Lugar ao Sol

Lara diz a Bárbara que não conhece nenhum Renato Meirelles. Bárbara pede desculpas para Renato/Christian. Mateus reúne Marie, Lara e Noca. Castilho avisa a Bárbara, Nicole e Rebeca que Santiago tem que parar de trabalhar. Rebeca dá um ultimato ao pai. Passam-se alguns meses. Santiago sofre um desmaio durante a cerimônia realizada em sua homenagem. Chega a hora de Bárbara dar à luz, e Mercedes pede a Ravi para levá-la ao hospital. Joy também entra em trabalho de parto, e é socorrida por Renato/Christian. Bárbara perde o bebê. Ravi conta a Renato/Christian que o filho do amigo não resistiu. Ravi e Renato/Christian observam Francisco no berçário.