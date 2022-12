Mar do Sertão

José acredita que Laura continua a seu lado. Os oficiais da Justiça iniciam a exumação do corpo do pai de Timbó. Deodora se acidenta, Pajeú a salva e os dois acabam se beijando. Márcio se encanta por Cira, que comemora o sucesso do feitiço. Manduca visita o Coronel, que se esforça para não revelar a verdade ao neto. Deodora expulsa Candoca do quarto do Coronel. Padre Zezo repreende a atitude de Janjão contra Tereza. Candoca alerta Tertulinho sobre o estado do Coronel. Laura anuncia a José que a empresa pediu que ele deixasse sua casa.

Cara e Coragem

Armandinho pede para Pat ouvir a explicação de Moa. Danilo garante a Marcela que Duarte mentiu em seu depoimento. Teca revela para Rebeca a farsa sobre Bob Wright. Moa conta para Rebeca tudo o que aconteceu até a morte de Baby. Regina incentiva Danilo a convencer Alexei para dar um fim em Duarte. Clarice pede para Martha não procurar Leonardo. Pat chora com raiva de Moa. Clarice avisa a Andréa que vai aparecer no encontro do grupo de mulheres. Rebeca revela para Ítalo o que sabe sobre a morte de Baby e avisa que pensará em como conseguir maiores informações sobre Danilo. Danilo e Regina levam Alexei ao laboratório e questionam Margareth sobre seu esquema. Rebeca pergunta a Duarte sobre a morte de Baby. Ítalo se preocupa ao ver Clarice vestida com o terninho laranja.

Travessia

Cidália critica Guerra. Dante se recusa a ler o livro que Ari escreverá sobre a construtora Guerra. Núbia ensina Tonho a dizer à mãe que quer morar com Ari. Laís e Monteiro se preocupam com Theo. Isa revela aos pais que Theo se acha feio. Guerra encomendou uma cesta de café da manhã para ser entregue na casa de Brisa. Cidália alerta Guerra que a amiga de Débora pode desembarcar no Brasil procurando pela moça. Creusa escuta Moretti falar em pistoleiro para Stenio e conta para Helô. Oto resolve sair para deixar Brisa com Tonho sozinha. Brisa recebe a cesta e acredita ter sido enviada por Oto. Moretti agride Oto. Tonho chega à casa de Brisa com Dina.