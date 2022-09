Mar do Sertão

Adamastor revela a Dodôca que Zé Paulino não morreu. Lorena confessa a Candoca que contou sobre sua gravidez a Tertulinho. Tertulinho encontra Adamastor e descobre que Zé Paulino está vivo. Dodôca se prepara para contar a Candoca sobre Zé Paulino, quando sente uma pontada e cai desacordada. Candoca se desespera com a morte da mãe. Tertulinho percebe que Dodôca morreu antes de contar a Candoca sobre Zé Paulino e decide guardar segredo. Com a ajuda de Vespertino, Tertulinho falsifica documentos de Zé Paulino. Candoca pede para ficar com o cavalo indomado de Zé Paulino, e o Coronel faz uma aposta com a professora.



Cara e Coragem

Ítalo e Anita têm sua primeira noite de amor. Alfredo incentiva Olívia a fazer o espetáculo com Enzo. Duarte tenta aconselhar Danilo. Lou e Lucas dançam para o comercial, e Renan os observa. Moa conta para Rebeca o que sabe sobre Danilo. Renan pede para reatar com Lou. Enzo sofre um acidente e pede a ajuda de Hugo. Andréa vê Jéssica na casa de Bob. Margareth descobre que a fórmula está incompleta. Jonathan entrega a fórmula para o representante do consórcio médico. Rebeca questiona Danilo sobre a morte de Clarice. Nadir pergunta se Pat está namorando Moa. Jonathan vê Anita e Ítalo juntos.



Pantanal

Com intermédio de Alcides, José Leôncio permite que Zaquieu faça parte da comitiva. Zefa deixa claro a Tadeu que só dorme de novo com o peão depois de casada. Alcides tem uma visão de Trindade dizendo ao peão que ocorrerá uma desgraça. Guta conta a Maria Bruaca que Marcelo não é filho de Tenório, e revela sua gravidez para a mãe. Mariana conversa com Marcelo sobre negócios. Guta conta a Marcelo que Maria não se sentiria confortável com o namorado morando na fazenda com elas.