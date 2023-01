Mar do Sertão

O Coronel aceita o tratamento proposto por Levi. Deodora ajuda Cirino. Márcio decide levar Cira a um médico para confirmar a gravidez. Xaviera diz a Timbó que se mudará para a casa de Tertulinho e o amigo faz alerta sobre o caráter do rapaz. José desconfia quando Tertulinho aceita com rapidez o tratamento psiquiátrico do Coronel. Tertulinho pede que Márcio acelere a interdição do pai. Timbó engole o diamante que Tertulinho escondia na geladeira. Candoca experimenta o vestido de noiva, quando José a surpreende.



Vai na Fé!

Lui enfrenta a mãe para Sol ser a dançarina dele. Sol pede adiantamento. Sol e Lui ensaiam, e Anthony Verão chega com Érika para entrevistar os dois. Lui manda flores para Sol com frase do Lulu Santos. Theo mostra vídeo de Sol para Ben. Sol chega de carona no carrão de Lui, família reprova.



Travessia

Ari fica constrangido na frente de Dante, estando acompanhado de Guerra. Guerra diz a Dante que está fora da licitação do casarão, deixando claro também ao professor que não deseja que seu nome esteja envolvido na pesquisa sobre o filho de Débora. Pilar constata que o processo de Brisa não está ligado ao que procura, mas resolve guardar o documento. Tonho segue a orientação de Núbia e diz a Chiara que está com saudades de Ari. Stenio comunica a Moretti sobre a proposta de Guerra. Guida diz a Bia que tem um jeito de descobrir o paradeiro do filho de Moretti. Dante percebe o interesse de Bia por Ari e alerta a estagiária para ficar longe do ex-aluno. Helô avisa a Brisa que ela terá que testemunhar no caso de Oto. Moretti informa a Stenio que aceita a proposta de Guerra.