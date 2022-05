Além da Ilusão

Tenório se desculpa com Olívia. Mariana conta para Julinha que viu Arminda na moto de um desconhecido. Inácio beija Arminda, e Julinha flagra os dois, sem reconhecer o jovem. Violeta descobre a fuga de Isadora e se desespera. Matias passa mal. Isadora discute com Joaquim e deixa a casa de Eugênio. Julinha se enfurece ao ver Margô chegar para a festa de Natal. Úrsula se declara para Eugênio. Isadora beija Nelsinho na frente de Joaquim e Davi. Lorenzo revela a Giovanna que Bento está vivo. Eugênio dorme com Úrsula. Iolanda seduz Davi. Tenório decide voltar para o seminário.



Quanto Mais Vida, Melhor!

Flávia é hostil com Paula. Guilherme acorda e tenta tranquilizar Daniel. Joana avisa a Neném que Bianca pode ter que ficar internada. Soraia termina com Tigrão. Neném recebe um convite para dar uma entrevista na TV. Guilherme passa mal antes de uma cirurgia e Joana se preocupa. Neném tenta convencer Flávia a perdoar Paula. Guilherme conta sobre a Morte para Joana. Neném elogia Paula durante sua entrevista, e Rose se chateia. Roni fala com os homens que atacaram Tina. Flávia descobre os vídeos que Guilherme fez para a filha e se desespera. Neném ajuda Paula.



Pantanal

Maria Bruaca não revela a Tenório o motivo do seu choro. José Leôncio leva Irma à tapera de Juma para conversar com Jove. Filó se ressente ao ver José Leôncio com Irma. Dona Jacutinga se surpreende com o estado de José Lucas. José Leôncio confessa a Irma que errou ao escolher Madeleine. Tenório estranha o comportamento de Maria Bruaca, e Guta comemora. Juma diz a Jove que tem medo de que ele vá embora. Trindade se encanta com Irma. Dona Jacutinga incentiva José Lucas a seguir em frente.