Além da Ilusão

Isadora garante a Davi que irá se separar de Joaquim. Eugênio repreende o afilhado pela forma como age com a esposa. Leônidas incentiva Violeta a recontratar Benê. Salvador se irrita com o artigo de Tenório e vai à tecelagem para prendê-lo. Davi volta a trabalhar na fábrica, e Joaquim fica indignado. Santa avisa a Constantino e Julinha que o cassino possui um novo sócio. Mariana conta para Margô sobre o esconderijo de Emília. Tenório pede sua herança para Lisiê. Davi manda Iolanda embora de sua casa. Isadora enfrenta Joaquim e avisa que anulará seu casamento.



Cara e Coragem

Pat confirma que os homens que estavam com Danilo trabalham em uma indústria que fabrica armas. Rico convida Lou para sair. Jonathan descobre que a caixa de recordações de Clarice está com Anita. Ítalo conhece Dalva depois de salvá-la de ser atropelada por uma bicicleta. Anita e Jonathan se beijam. Rico ajuda Lou a disfarçar sobre o trabalho de dublê para Olívia e estranha a relação de Joca com a moça. Moa descobre que Rebeca viajará com Chiquinho e Danilo para passar o fim de semana fora da cidade. A cirurgia de Alfredo é autorizada. Moa chama Ítalo para resgatar a pasta com a fórmula na casa de Danilo.



Pantanal

Érica confessa a José Lucas que tem alguém esperando por ela. Alcides comenta com Maria Bruaca que desconfia de que Tenório saiba sobre eles. Zuleica não aceita morar na fazenda com os filhos. José Lucas pede perdão a Juma. Filó acolhe Muda. Eugênio diz a Zaquieu que ele leva jeito para ser peão. Maria Bruaca pega a arma de Alcides e finge para Zefa que foi o peão quem a pegou. Maria Bruaca pensa em atentar contra Zuleica, caso a mulher apareça na fazenda.