Mar do Sertão

O Coronel ameaça Candoca, e Ismênia teme pela vida da médica. Sabá desmaia ao ouvir o artigo de Candoca. Laura se preocupa com o alcance da Gazeta de Canta Pedra. Sávio posta a Gazeta de Canta Pedra na internet. José pergunta por que Candoca envolveu a JM/Chaddad em seu artigo. Os poderosos da cidade reclamam com Jessilaine do artigo de Candoca e acabam presos por desacato. Pajeú desiste de atentar contra Xaviera depois que Firmino avisa que ele pode ser preso e perder a guarda do filho. Vespertino se oferece para patrocinar o jornal. O povo da cidade ovaciona Candoca. Timbó convence Joel a procurar sua medalhinha na sepultura de seu pai. Jessilaine é afastada da prefeitura.



Cara e Coragem

Pat pensa em contar sobre Sossô para Moa, mas acaba desistindo. Danilo decide ajudar Berimbau a se esconder. Regina usa Dagmar para falar com Leonardo. Clarice seduz Ítalo. Martha teme que Danilo acabe com a reputação da SG. Pat se surpreende ao ver seu rosto em uma propaganda na rua. Rômulo chama Moa para conversar. Pat pede para Alfredo almoçar com ela e os filhos. Ítalo confessa para Armandinho que Clarice é o seu grande amor, mas que não pode ficar com ela. Alfredo concorda em fazer um exame de DNA. Renan afirma a Lou que ela não irá se casar com Rico. Moa pergunta se Pat quer trabalhar como modelo. Danilo relembra com Berimbau de quando planejaram a morte de Roberto Gusmão.



Travessia

Marineide aconselha Brisa a conter a raiva, em prol de Tonho. Ari verifica que está tudo bem com Tonho e dispensa a polícia. Caíque reage à pergunta de Oto sobre sua sexualidade. Nunes sente dificuldade em se locomover, ao ter que usar a cadeira de rodas por conta de um tombo. Guida convida Sara para passar o Natal em sua casa. Dante alerta Sara para se cuidar com Moretti. Juliana se depara com Nunes na cadeira de rodas. Ari fica sabendo que o Juiz retirou a visita assistida e concedeu metade do Natal com Tonho para Brisa. Dante fica chocado ao saber que Ari participará do projeto do casarão ao lado de Guerra. Moretti reage ao saber que Guida convidou Sara para o Natal.