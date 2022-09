Mar do Sertão

Nivalda percebe que Candoca não gostou da surpresa de Tertulinho. Sabá Bodó acompanha a transmissão de Cira diretamente da festa. Labibe alerta Lorena sobre a raiva que Candoca está dela. Candoca confronta Deodora. Savinho flerta com Labibe, e Maruan se incomoda. Deodora reprova a presença da família de Timbó em sua casa. Sabá arma um plano com Floro Borromeu. Labibe estranha quando Laura e Tereza reconhecem Maruan. José chega à festa de Candoca e Tertulinho.

Cara e Coragem

Rico confirma a Pat que ela e Lou são irmãs. Moa, Alfredo e Armandinho também ficam chocados com a revelação. Anita descobre que Leonardo se hospedou com um nome falso em um hotel barato no dia da morte da irmã. Cleide descobre que Renan é o pai do filho que Ísis está esperando. Renan obriga Lucas a levá-lo ao hospital onde Lou está internada. Dagmar se desespera ao ser chamada para ir à delegacia. Pat enfrenta Joca e exige explicações do pai. O médico anuncia que a cirurgia de Lou foi um sucesso, mas seu estado ainda é grave. Danilo avisa a Rebeca que o detetive tem novidades sobre a investigação. Lou acorda após a cirurgia e expulsa Rico de seu quarto. Pressionado por Pat, Joca conta para Nadir que é pai de Lou. Nadir se enfurece com a traição de Joca e o expulsa de casa. Anita diz a dona Lia que a polícia pode achar que foi ela quem matou Clarice, caso Dagmar não confirme o álibi de Regina e Leonardo. Marcela e Paulo interrogam Dagmar.

Pantanal

José Lucas diz a Irma que talvez ela não esteja pronta para esquecer Trindade. Juma ameaça Jove, diante da insistência do marido de tirá-la da tapera. Mariana fica desesperada ao concluir que o filho de Irma nascerá antes da hora. Juma tem sua filha com a ajuda do Velho do Rio. Juma avisa a Jove que ficará na tapera com a filha. Irma afirma a José Lucas que o filho dela só nascerá com a presença do pai. Eugênio tem a impressão de ter visto Trindade em sua chalana. Irma tem uma visão com Trindade, que liberta o filho de qualquer vínculo e o entrega nos braços de Irma. Filó fica perplexa ao saber por Irma que Trindade fez seu parto.