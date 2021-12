Malhação: Sonhos

Germano revela a Duca e Gael sobre a fuga de Nat. Karina percebe que Bianca sente ciúmes de Duca com Nat. Karina conta para Cobra que Nat está viva. Lobão leva Nat para a Khan e inventa para a lutadora falsas memórias sobre Duca, Gael e Karina. René ajuda Delma com o restaurante e os dois acabam se beijando. Pedro arma uma surpresa para Karina. Dalva percebe Duca olhando para Bianca. Heideguer diz a Duca que acredita que Lobão tenha levado Nat para a Khan.

Nos Tempos do Imperador

Luísa diz a Borges que não falsificou a carta de alforria de Samuel. Pilar insinua a Isabel que a demora em engravidar pode ser causada por Gastão. Gastão pede a Pedro para voltar à guerra como comandante do exército brasileiro. Quinzinho implora que Vitória volte ao cassino. Dolores descobre que está grávida e comemora seu amor com Nélio. Bernardinho beija Lupita. Justina flagra Guebo e Zayla muito próximos. Luísa anuncia a Pedro e Teresa que voltará para a França.

Quanto Mais Vida, Melhor

Rose fica mexida com o beijo de Guilherme. Paula avisa a Neném que foi presa. Tigrão aconselha Guilherme sobre como agir com Rose. Neném vai à delegacia soltar Paula e Carmem. Rose confessa a Joana que não sabe se quer reatar com Guilherme. Osvaldo leva Nedda no karaokê e Tetê tenta chantageá-lo. Guilherme dá um presente para Flávia. Osvaldo conta que ficou com Tetê e Nedda fica decepcionada. Neném fica preocupado ao ver Roni machucado. Flávia pensa em Guilherme. Jandira ajuda Juca a enfrentar Odete. Flávia mostra a sua apresentação para a campanha do novo cosmético de Paula e Marcelo fica admirado. Guilherme proíbe Celina de comparecer ao evento de Rose. Neném se irrita quando Conrado é rude com Roni.

Um Lugar ao Sol

Ravi diz a Santiago que pediu ajuda a Christian/Renato para socorrer o filho que estava doente. Santiago oferece seu apart-hotel para Érica morar com Luan. No momento em que Bárbara se prepara para contar a verdade a Christian/Renato sobre o conto premiado, Janine a procura implorando por dinheiro. Breno sonha com Cecília. Bárbara hospeda Janine no apart-hotel da família. Durante sessão de terapia com Ana Virgínia, Breno revela a Ilana que está interessado por outra mulher. Janine explica a Antônia que ela vendeu seu trabalho para Bárbara por necessidade, e pede à professora que não interfira na sua decisão. Bárbara é chamada ao palco para a premiação, enquanto Antônia chega disposta a contar a verdade.