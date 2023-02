Mar do Sertão

Tertulinho exige que Fubá Mimoso cumpra sua promessa e termine o serviço que foi encomendado. Vespertino vê Deodora e Noé aos beijos e reage enciumado. O Coronel se oferece para ajudar Firmino a conquistar Lorena. Timbó compartilha com Xaviera sua preocupação com José por causa de Fubá Mimoso. Tertulinho garante a Xaviera que não tem mais nenhum assunto com Fubá Mimoso. Timbó leva Noé para falar com Floro na prefeitura. Deodora tenta convencer Vespertino a acabar com Noé. Noé ameaça Floro em troca de dinheiro. Candoca e José voltam de carro para Canta Pedra.



Vai na Fé

Ben e Sol ficam impactados na presença um do outro, e Bruna percebe. O advogado pede que Sol vá ao seu escritório para falar sobre a ação que quer mover contra a seguradora. Lumiar desabafa com Theo. Ben conta para Simas e Theo que esteve com Sol. O falso advogado da seguradora vai à casa de Sol. Ben estranha quando Ruth fala sobre o acordo com a seguradora, e Lumiar fica tensa quando ele pede para ver a cópia do documento. Theo compra para Kate um piercing igual ao que Sol usava quando era jovem. Ben convence Sol a ir até seu escritório levar o contrato da seguradora. Ben desconfia do acordo da seguradora por não conhecer o escritório de advocacia e comenta com Sol.



Travessia

Moretti diz a Stenio que prefere pagar para ficar livre de Guida, e Ivan comemora. Stenio garante a Moretti que pensará em algo para justificar a inclusão do nome do cliente no inquérito que envolve Brisa. Moretti ameaça Oto. Bia conta a Sara que Oto a convidou para morar com ele em Portugal. Cidália não gosta de saber que Guerra dará um cargo para Ari no departamento financeiro da empresa. Oto diz a Laís que está preocupado com Brisa. Oto impede que Theo agrida Laís. Oto se depara com Brisa na delegacia de Helô.