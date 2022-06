Além da Ilusão

Davi acusa Joaquim de ter um caso com Sueli e Isadora fica confusa. Eugênio expulsa Úrsula de casa. Matias tenta destruir o sapatinho da filha de Heloísa e Leônidas a ajuda. Matias ameaça Leônidas. Úrsula sugere que Joaquim tenha uma amante única. Margô aconselha Úrsula. Bento consegue ficar de pé e Silvana se emociona. Letícia aceita namorar Lorenzo. Iolanda não se abala com a vingança armada por Isadora.

Úrsula afirma a Eugênio que está grávida. Leônidas revela a Fátima que Heloísa é a mãe biológica de Olívia. Joaquim beija Iolanda.



Cara e Coragem

Regina disfarça para Samuel. Moa pensa em não aceitar o trabalho com Andréa por causa de Pat. Moa chega ao cemitério com Ítalo, que encontra uma chave no túmulo do pai de Clarice. Leonardo tenta persuadir Martha para ficar com a presidência da SG. Lou fica tensa quando Nadir pede para conhecer Olívia. Moa tem um ataque de pânico dentro do cemitério. Duarte ainda não sabe se aceitará a proposta de Danilo. Moa reclama com Andréa por ter tirado Pat da campanha. Leonardo fica sabendo que Pat e Moa são os sócios de Rico. Andréa se irrita com Moa por causa de Pat e o manda embora de sua casa. Ítalo tenta decifrar a origem da chave. Dalva, a dona do brechó, questiona Anita sobre a origem das roupas chiques que a massoterapeuta deixa no estabelecimento.



Pantanal

O Velho do Rio diz a Juma que ela o trouxe de volta à vida. Mariana diz a Irma que notou os olhares que ela e Trindade trocaram durante a cantoria. Guta revela a Marcelo que o pai deles é um grileiro e suspeita de que Juma e Alcides saibam mais de Tenório do que eles. Mariana pergunta a Jove se ele acha possível Madeleine estar viva. Trindade pede a Irma que arrume um barco para eles ficarem sozinhos, sem ninguém por perto. Zuleica está preocupada com Marcelo. Mariana conversa com José Leôncio sobre a relação de Jove com Juma.