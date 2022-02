Além da Ilusão

Davi desperta Isadora. Joaquim fica transtornado com o atraso da noiva e Eugênio tenta acalmá-lo. Bento paga uma parte de sua dívida com Lorenzo, ainda que à revelia do amigo. Joaquim tem uma crise de ciúmes ao descobrir que Davi ajudou Isadora. Giovanna comenta com Benê sua preocupação com Lorenzo. Por insistência de Eugênio, Joaquim pede desculpas a Davi por seu comportamento. Davi confessa a Augusta que está apaixonado por Isadora. Julinha revela a Arminda que perdeu seu vestido no jogo. Lorenzo se desespera ao perder suas economias no cassino. Matias fala sobre Davi com Leônidas. Davi vê Isadora com a pulseira de Elisa.



Quanto Mais Vida Melhor

Roni obriga Flávia a dançar para Conrado. Marcelo desconfia do comportamento de Carmem. Rose desiste de ir para a audiência. Roni atira em Conrado, que cai em cima de Flávia. Rose conta que Tigrão é filho de Neném, e Guilherme fica transtornado. Leco ajuda Flávia a fugir da Pulp Fiction. Flávia pede ajuda para Guilherme. Rose vai embora da mansão. Guilherme salva Flávia de Cora. Sai o resultado do exame antidoping de Neném. Neném, Paula, Guilherme e Flávia se encontram novamente com a Morte.



Um Lugar ao Sol

Rebeca informa a Santiago que Christian/Renato está fora de perigo. Santiago considera Christian/Renato um herói por ter salvado Inácia. Christian/Renato diz a Bárbara que seu nome não é Renato. A enfermeira afirma a Bárbara que a oscilação de consciência de Christian/Renato é normal. Bárbara questiona Elenice se o irmão de Christian/Renato era seu gêmeo idêntico. Santiago conta a Rebeca que descobriu que Túlio e Ruth o roubavam há anos.