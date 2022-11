Mar do Sertão

José pede que Márcio liberte Vespertino da prisão. Márcio pede um favor a Cira. Candoca disfarça seu incômodo com a obsessão de José por Tertulinho. Cira se insinua para Márcio. Para agradar Lorena, Dagmar aceita celebrar o casamento de Candoca e José em sua igreja. Tertulinho negocia com Latifa a barra de ouro que ganhou de Vespertino. Deodora administra mais remédio ao Coronel, sem saber que Ismênia alterou o frasco. Jessilaine decide ajudar Xaviera. Márcio debocha de Firmino. O Coronel desperta, e Catão impede que Deodora descubra. Maruan pede Labibe em casamento. Laura conta a Tertulinho que falou com o Sheik Omar.



Cara e Coroa

Pat se enfurece com Rebeca e a manda embora de sua casa. Regina pergunta a Danilo por que ele tem obsessão pela SG. Danilo pede para Regina ser sua espiã na siderúrgica. Lou elogia Pat como bailarina. Olívia questiona Enzo sobre a presença de Hugo no espetáculo. Andréa incentiva Hugo a assistir ao espetáculo de Enzo na Companhia de dança vertical. Danilo convence Regina a se aliar a ele. Dona Lia se preocupa com o estado de Leonardo. Renan faz exigências para Jéssica, que aceita sem perceber o abuso do namorado. Alfredo convida Olívia para morar com ele. Soraia aborda Hugo com uma pergunta inconveniente, que deixa o ator sem graça. Regina se enfurece ao chegar em casa e encontrar uma festa armada por Leonardo.



Travessia

Moretti descobre pelo GPS que Oto foi para Vila Isabel. Oto diz a Brisa que pensa em ter uma casa no Rio para eles morarem. Guida desconfia da rispidez entre Moretti e Oto. Moretti passa pela casa de Ciça e Brisa. Marineide avisa a Brisa que um carro suspeito passou várias vezes na rua observando a porta da casa da amiga. Ari conta a Dante que Guerra pediu ao arquiteto que escrevesse um livro sobre a história da construtora. Ari e Brisa trocam acusações na frente de Dante. Moretti espera Oto sair da casa de Brisa e acaba descobrindo o nome da namorada do funcionário.