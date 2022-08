Mar do Sertã

Zé Paulino exige que Tertulinho se afaste de Candoca. Timbó pede um emprego a Sabá, que pensa em engambelar o homem para conseguir a cessão de suas terras. Candoca confirma as intenções de Sabá sobre Timbó e rasga o documento assinado pelo lavrador. Padre Zezo descobre que Timbó colocou Firmino para trabalhar em seu lugar. Lorena briga com Cira e Anita para defender Candoca. Coronel Tertúlio repreende o filho por desrespeitar Zé Paulino. A mando de Sabá, Candoca é demitida da escola. Zé Paulino confronta Sabá por conta da demissão de Candoca.



Cara e Coragem

Anita conta para Ítalo que encontrou Leonardo no cemitério. Danilo não consegue convencer Leonardo a mudar de ideia sobre a venda da fórmula. Gustavo finge para Marcela não conhecer os documentos que foram encontrados com Baby. Danilo descobre que Rebeca está sem o celular com rastreador. Rebeca é seguida na rua. Rico e Lou se beijam. Jonathan se surpreende quando Leonardo avisa que não tem mais interesse na fórmula. Gustavo questiona Danilo sobre os documentos que estavam com Baby. Alfredo leva Olívia para conhecer seus filhos. Danilo se surpreende quando Pat e Moa avisam que não irão entregar a fórmula para ele. Rebeca é sequestrada, e Danilo fica apavorado. Anita procura Martha na mansão.



Pantanal

Tenório conta a Zuleica que está com as contas bloqueadas por causa da ação que Maria Bruaca moveu na Justiça. José Leôncio alerta Alcides para uma possível vingança de Tenório. Irma desabafa com Mariana sobre Trindade. Maria Bruaca enfrenta Tenório. José Lucas pede para José Leôncio tomar cuidado com Tenório.